14.03.2017 / 17:49



В Мариуполе пройдет День греческой культуры В Мариуполе в Центральной детской библиотеке в цикле мероприятий «Культурное ожерелье мира» пройдет День греческой культуры.Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Посетители библиотеки смогут познакомиться с литературой и мультфильмами о Греции и греков Приазовья. Мероприятие пройдет 17 марта. В 13.00 в библиотеку приедут специалисты и волонтеры Центра культуры и досуга с. Старый Крым с познавательно-развлекательной программой «Путешествие в Грецию». В рамках мероприятия запланированы песни, танцы и народные игры.