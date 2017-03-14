14.03.2017 / 17:05



В Мариуполе тестировали первую в городе систему видеонаблюдения в детском саду (ФОТО)











Сегодня в мариупольском детском саду № 130 «Жемчужинка» состоялось торжественное открытие системы видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба горсовета, оборудование установлено за счет средств интернет-провайдера в рамках программы «Безопасный город», передает ilich.in.ua.

«На территории дошкольного учреждения установили 4 видеокамеры - в пищеблоке и на улице со всех сторон. Теперь заведующая сможет не выходя из кабинета следить за приготовлением пищи и контролировать обстановку на территории», - говорится в сообщении.

Председатель Центральной районной администрации и депутат Дмитрий Мирошниченко отметил, что город идет по пути развития информационных технологий. В скором времени каждый детский сад и школа будут получать качественные услуги для безопасности подрастающего поколения.

Монтаж такого оборудования в дошкольных учреждениях идет в рамках общей программы «Безопасный город» под названием «Безопасное детство». Ее представил один из провайдеров города.

«Мы запускаем этот пилотный проект, посмотрим, как успешно удастся его внедрить, и в дальнейшем каждое учебное заведение города будет иметь систему видеонаблюдения. Кроме этого, планируем прямое подключение с камер на пульт Единого Центра Национальной полиции Донецкой области, что позволит быстро реагировать и предотвращать преступления», вЂ’ отметил начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами, предупреждения и выявления коррупции городского совета Григорий Березун. Также он добавил, что здесь еще установят тревожные кнопки.