14.03.2017 / 16:10



Мариупольские коммунальщики будут координировать с горожанами вопросы по уборке мусора Мариупольское коммунальное предприятие «Коммунальник» начало проводить встречи с комитетами самоорганизации населения. Их цель – определить проблемы по уборке мусора, выслушать замечания и прийти к конструктивному решению вопросов. Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, встречи будут проходить во всех районах Мариуполя, передает ilich.in.ua. Так, на протяжении марта руководство «Коммунальника» запланировало встречи в Левобережном районе. «Будем проводить встречи ежедневно. В ходе общения решим вопросы вывоза отходов, установки дополнительных контейнеров, изменения графика работы мусороуборочных машин. Мы идем на встречу к горожанам», - добавил директор предприятия.