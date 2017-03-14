14.03.2017 / 15:40



Более 90 км дороги Мариуполь-Запорожье подверглось разрушению в результате прохождения военной техники

Проведение антитеррористической операции на Донбассе в течение последних лет увеличило нагрузки на отдельных участках дорог как государственного, так и местного значения. По информации Службы автомобильных дорог в Запорожской области больших разрушений в результате прохождения военной техники подверглись автомобильные дороги государственного значения: Энергодар – Васильевка – Бердянск на протяжении 120 км, Запорожье – Мариуполь на протяжении 94 км и Днепропетровск – Мелитополь, на протяжении 96 км, передает ilich.in.ua со ссылкой на РепортерUA.