14.03.2017 / 15:00



Координационный совет старшеклассников Мариуполя занял первое место на всеукраинском фестивале







В Славянске на областном этапе ХХІ всеукраинского фестиваля детского и юношеского творчества, посвященного Дню Земли, первое место в номинации «Общественное мнение» занял Координационный совет старшеклассников Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

В фестивале приняли участие 90 детей из Авдеевки, Белозерская, Волновахи, Горняка, Доброполья, Константиновки, Краматорска, Лимана, Мариуполя, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Дружковки, Славянска, Покровского, Славянского районов Донецкого областного совета.