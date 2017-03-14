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14.03.2017 / 15:00
Координационный совет старшеклассников Мариуполя занял первое место на всеукраинском фестивале
В Славянске на областном этапе ХХІ всеукраинского фестиваля детского и юношеского творчества, посвященного Дню Земли, первое место в номинации «Общественное мнение» занял Координационный совет старшеклассников Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.
В фестивале приняли участие 90 детей из Авдеевки, Белозерская, Волновахи, Горняка, Доброполья, Константиновки, Краматорска, Лимана, Мариуполя, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Дружковки, Славянска, Покровского, Славянского районов Донецкого областного совета.
Работы победителей областного этапа решено отправить на ХХІ Всеукраинский фестиваль детского и юношеского творчества посвященный Дню Земли в город Кропивницкий.