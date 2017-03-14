14.03.2017 / 14:24



В Мариуполе за «круглым столом» обсудят вопросы торговли людьми в зоне АТО

Донецкий юридический институт МВД Украины при поддержке Фонда Ганса Зайделя (Германия, Бавария) инициирует проведение в Мариуполе международного круглого стола «Актуальные вопросы борьбы с торговлей людьми в условиях проведения антитеррористической операции (вооруженного конфликта)». Мероприятие пройдет 18 мая текущего года. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Целью международного круглого стола является формирование рекомендаций по совершенствованию форм и методов противодействия торговле людьми в условиях вооруженного конфликта, повышение эффективности межведомственной и международной координации усилий в профилактике и раскрытию таких преступлений.

К работе круглого стола оргкомитетом запланировано приглашение профильных специалистов Национальной полиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства юстиции Украины, Государственной миграционной службы Украины, Государственной пограничной службы Украины, органов местного самоуправления Донецкой области, Координатора проектов ОБСЕ в Украине, Международного женского правозащитного центра «Ла Страда - Украина», Международной общественной организации «Институт мира», Всеукраинской общественной организации «Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов», общественной организации «Альянс», Криминологической ассоциации Украины, Всеукраинского комитета защиты прав человека, а также ведущих ученых, исследующих вопросы противодействия торговле людьми.