14.03.2017 / 13:37



Определились команды, которые будут сражаться за звание чемпиона Мариуполя по баскетболу







Уже определены сильнейшие команды Мариуполя, которые будут сражаться за звание чемпиона города. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Так, «Азовмаш Ветераны» с уверенностью обыграли команду «MIG». В первой игре «Ветераны» не дали шанса соперникам, выиграв у них со счетом 92-52. Во второй встрече «MIGовцы» попытались взять реванш, но фортуна им не улыбнулась, и они проиграли (80-73).

В другой группе проходили не менее жаркие сражения между баскетболистами «Азовсталя» и «Ильичевца». Первая игра запомнилась «качелями»: победитель не мог определиться до самого конца. После финальной сирены преимущество на табло высветилось у игроков «Азовсталя» (77-70). Во втором матче удача переметнулась на сторону «Ильичевцнв». Команда собралась с силами, показав хорошую и слаженную игру. Ее баскетболисты не только обыграли соперников (50-75), но и обеспечили себе выход в финал.