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14.03.2017 / 12:46
Мариупольцев предупреждают о возможных неполадках в работе спецлинии полиции «102»
Правоохранители предупреждают жителей Мариуполя о возможных неполадках в работе спецлинии полиции «102». Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.
"Cпециалисты соответствующего подразделения ведомства проводят запланированную перегрузку сервера телефонии. Но в случае необходимости граждане могут обращаться в полицию по дополнительным мобильными номерам, а также напрямую звонить в дежурную часть территориальных подразделений полиции", - говорится в сообщении.
Резервные номера, по которым граждане могут обращаться в полицию:
- 067-623-51-52
- 050-346-24-78
Городской телефон дежурной части:
Центральный отдел полиции: (0629) 54-16-84