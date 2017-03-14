14.03.2017 / 12:46



Мариупольцев предупреждают о возможных неполадках в работе спецлинии полиции «102»

Правоохранители предупреждают жителей Мариуполя о возможных неполадках в работе спецлинии полиции «102». Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.



"Cпециалисты соответствующего подразделения ведомства проводят запланированную перегрузку сервера телефонии. Но в случае необходимости граждане могут обращаться в полицию по дополнительным мобильными номерам, а также напрямую звонить в дежурную часть территориальных подразделений полиции", - говорится в сообщении.

Резервные номера, по которым граждане могут обращаться в полицию:

- 067-623-51-52

- 050-346-24-78

Городской телефон дежурной части: