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14.03.2017 / 12:10
Единственный в Украине 63-летний мариупольский ледокол отправят на ремонт
Единственный в Украине мариупольский ледокол "Капитан Белоусов", осуществляющий ледовую проводку судов в Азовском море, в 2017 году пройдет плановый доковый ремонт. Об этом сообщает Центр транстпортных стратегий.
В Администрации морских потов Украины информируют, что плановый ремонт ледокола осуществляется в летний период после окончания каждой зимней навигации, а после окончания зимней навигации 2017-2018 гг. будет осуществлен его классификационный ремонт.
Также в АМПУ сообщили, что в период ледовой кампании 2017 года штабом ледовых операций администрации Мариупольского морского порта было сформировано 10 караванов судов. Была осуществлена ледокольная проводка 21 судна на вход и 23 на выход из морских портов Мариуполь и Бердянск до Керчь-Еникальского канала и в обратном направлении. Ледокольные проводки судов обеспечивались ледоколом "Капитан Белоусов" и двумя буксирами ледового класса "Капитан Маркин" и "Портовик".