14.03.2017 / 12:10



Единственный в Украине 63-летний мариупольский ледокол отправят на ремонт

Единственный в Украине мариупольский ледокол "Капитан Белоусов", осуществляющий ледовую проводку судов в Азовском море, в 2017 году пройдет плановый доковый ремонт. Об этом сообщает Центр транстпортных стратегий.

В Администрации морских потов Украины информируют, что плановый ремонт ледокола осуществляется в летний период после окончания каждой зимней навигации, а после окончания зимней навигации 2017-2018 гг. будет осуществлен его классификационный ремонт.