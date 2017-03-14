14.03.2017 / 11:37



Мариуполь - первый город, который оценил переселенцев, как людей, которые могут его развивать, - В.Лутковская

Сегодня в Мариуполе Валерия Лутковская проводит личный прием граждан. Накануне омбудсмен посетила мэрию, чтобы узнать из первых уст ключевые проблемы переселенцев, которые живут в городе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Вадим Бойченко рассказал о том, что в Мариуполе проживает порядка 50 тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома.

«Для нас важно помогать людям, которые оказались в сложной ситуации. Но первоочередная задача – социализировать людей в громаду. Сейчас мы стремимся, чтобы люди начали сами работать и жить нормальной жизнью в нашем городе», - отметил мэр.

Городской голова рассказал, что в Мариуполе реализованы ориентированные на помощь переселенцам проекты, работают центры поддержки семьи, детей и молодежи, строится социальное жилье. Также мэр подчеркнул, что все семьи из числа новых мариупольцев охвачены образованием и системой здравоохранения.

Вадим Бойченко акцентировал внимание на том, что среди переселенцев много высококвалифицированных специалистов: медиков, полицейских, учителей, работников культуры, СБУ и прокуратуры.

«Для них мы хотим достроить 1-й квартал, чтобы люди, в которых нуждается город, могли получить хорошее служебное жилье», - сообщил городской голова.

Отдельно мэр остановился на вопросе вузов-переселенцев из Донецка: «Мы видим за развитием системы образования будущее Мариуполя. Выпуск квалифицированных специалистов из этих высших учебных заведений покроет кадровый голод в системе здравоохранения, управления и правоохранительных органов».

Со своей стороны, Валерия Лутковская отметила, что Мариуполь первый город, который изменил взгляд на вынужденно перемещенных граждан.

«Вы первые, кто оценил переселенцев, как людей, которые могут развивать город. Это как бальзам на душу», - сказала омбудсмен, добавив, что также полностью поддерживает переезд вузов.