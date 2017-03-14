14.03.2017 / 10:50



В Мариуполе топ-менеджеры малого и среднего бизнеса и известные экономические эксперты проведут бизнес-форум

В период с 17 по 19 марта в г. Мариуполе состоится Бизнес форум «East Grow: как бизнес перезагружает Восток в городе Мариуполе». Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, организаторами форума являются Львовская Бизнес Школа УКУ и мариупольская Общественная организация «Город перемен», при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), передает ilich.in.ua.

Основной идеей бизнес-форума является начало дискуссии, что станет предпосылкой для создания среды, которая будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Восточном регионе.

Форум соберет владельцев и топ-менеджеров малого и среднего бизнеса, представителей бизнес-ассоциаций и известных экономических экспертов. Основная цель мероприятия: в сверхсложных условиях войны и кризиса не оставаться в стороне от проблем бизнеса в восточном регионе нашей страны и совместно построить путь конструктивного сотрудничества и развития.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации. За более подробной информацией просим обращаться к Людмиле Крыжановской lkryzhanovska@lvbs.com.ua и по телефону 0734939640.