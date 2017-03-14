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14.03.2017 / 10:04
На КПВВ под Мариуполем установили модуль для оказания первой медицинской помощи (ФОТО)
На контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем при поддержке Красного Креста установили модуль для оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
«Иногда процедура пересечения линии разграничения может занять не один час. Особенно тяжело стоять в очередях пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам. Теперь благодаря установлению современного модуля качество оказания медицинской помощи значительно улучшится», - говорится в сообщении.