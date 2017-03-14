14.03.2017 / 10:04



На КПВВ под Мариуполем установили модуль для оказания первой медицинской помощи (ФОТО)







На контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем при поддержке Красного Креста установили модуль для оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.