Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 14 марта 2017 года, Вторник
Карпатские красоты
Зеленая приемная
Праздник весны и очарования
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Сегодня до конца дня в Мариуполе без воды оставят школу, интернат и жилые дома

14.03.2017 / 09:35

Сегодня до конца дня в Мариуполе без воды оставят школу, интернат и жилые дома

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с заменой ввода по пр. Победы, 32/42 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: пр. Победы, 24-32, Пашковского, 9/25-21, Волгодонская, 19-23, б-р Меотиды, 42-46.

Также в связи с переврезкой нового водовода по ул. Шопена, 14. с 9.00. до 17.00. будет прекращена подача холодной воды по адресам: пер. Шопена, 3-23, ул. Шопена, 25-63, проезд Шопена, 2-25, ул. Отечественная, 1-19, проезд Ключевой, 1-29, ОШ № 24, интернат по пер. Шопена.

В связи с заменой 160 п. м. ДУ 75 мм по Зинцевому спуску, 1-12 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: Зинцевый спуск 1-43.

В связи с заменой 120 п.м. ДУ 110 мм и 40 п.м. ДУ 63 мм по ул. Новороссийской, 8 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: ул. Новороссийская, 8,10; д/с 153.

В связи с заменой 80 п.м. ДУ 150 мм по ул. Азовстальской маг. "Роксолана " с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: ул. Межевая, 1-13; ул. Азовстальская, 127-149; ул. Луначарского, 1-27; пер. Луначарского, 1-19; Алмазная, 1-45; Калужская, 1-47; Брянская, 1-55; Свободы, 2-58; школа-интернат № 1.

В связи с заменой 50 п.м. с 9.00 до 17.0. будет прекращена подача холодной воды по адресам: Евпаторийская, 45, а также по ул. Зелинского, 41.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

14.03.2017


17:49   В Мариуполе пройдет День греческой культуры


17:45   В заблокированных поездах на Донетчине выявили массовое хищение угля


17:05   В Мариуполе тестировали первую в городе систему видеонаблюдения в детском саду (ФОТО)


16:55   В Украине на учете состоят более 1,6 млн переселенцев Донбасса и Крыма


16:10   Мариупольские коммунальщики будут координировать с горожанами вопросы по уборке мусора


15:57   Вступил в силу новый порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе


15:40   Более 90 км дороги Мариуполь-Запорожье подверглось разрушению в результате прохождения военной техники


15:00   За два месяца жители Донетчины направили в бюджеты всех уровней свыше 1 млрд грн налога на доходы физлиц


15:00   Координационный совет старшеклассников Мариуполя занял первое место на всеукраинском фестивале


14:24   В Мариуполе за «круглым столом» обсудят вопросы торговли людьми в зоне АТО


13:55   На Донетчине может появиться таможенный пост


13:37   Определились команды, которые будут сражаться за звание чемпиона Мариуполя по баскетболу


12:50   Сегодня обсудят возможность круглосуточной работы КПВВ на Донбассе


12:46   Мариупольцев предупреждают о возможных неполадках в работе спецлинии полиции «102»


12:10   Единственный в Украине 63-летний мариупольский ледокол отправят на ремонт


12:00   «Донецкая железная дорога» не осуществляет перевозки на временно неподконтрольные территории, - заявление


11:37   Мариуполь - первый город, который оценил переселенцев, как людей, которые могут его развивать, - В.Лутковская


11:10   Донбасс оказался под угрозой новой катастрофы - The Washington Post


10:50   В Мариуполе топ-менеджеры малого и среднего бизнеса и известные экономические эксперты проведут бизнес-форум


10:12   Ограничения на блокпостах на Донбассе носят временный характер, - Минобороны

Календарь
Март 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
14.03.2017
17:49
В Мариуполе пройдет День греческой культуры
17:05
В Мариуполе тестировали первую в городе систему видеонаблюдения в детском саду (ФОТО)
16:10
Мариупольские коммунальщики будут координировать с горожанами вопросы по уборке мусора
15:40
Более 90 км дороги Мариуполь-Запорожье подверглось разрушению в результате прохождения военной техники
15:00
Координационный совет старшеклассников Мариуполя занял первое место на всеукраинском фестивале
14:24
В Мариуполе за «круглым столом» обсудят вопросы торговли людьми в зоне АТО
13:37
Определились команды, которые будут сражаться за звание чемпиона Мариуполя по баскетболу
12:46
Мариупольцев предупреждают о возможных неполадках в работе спецлинии полиции «102»
12:10
Единственный в Украине 63-летний мариупольский ледокол отправят на ремонт
11:37
Мариуполь - первый город, который оценил переселенцев, как людей, которые могут его развивать, - В.Лутковская
10:50
В Мариуполе топ-менеджеры малого и среднего бизнеса и известные экономические эксперты проведут бизнес-форум
10:04
На КПВВ под Мариуполем установили модуль для оказания первой медицинской помощи (ФОТО)
09:35
Сегодня до конца дня в Мариуполе без воды оставят школу, интернат и жилые дома
09:09
В Мариуполе мужчина незаконно наловил рыбы на 19 тыс.грн
Все новости
Новости Украины и Мира
14.03.2017
17:45 В заблокированных поездах на Донетчине выявили массовое хищение угля
16:55 В Украине на учете состоят более 1,6 млн переселенцев Донбасса и Крыма
15:57 Вступил в силу новый порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе
15:00 За два месяца жители Донетчины направили в бюджеты всех уровней свыше 1 млрд грн налога на доходы физлиц
13:55 На Донетчине может появиться таможенный пост
12:50 Сегодня обсудят возможность круглосуточной работы КПВВ на Донбассе
12:00 «Донецкая железная дорога» не осуществляет перевозки на временно неподконтрольные территории, - заявление
11:10 Донбасс оказался под угрозой новой катастрофы - The Washington Post
10:12 Ограничения на блокпостах на Донбассе носят временный характер, - Минобороны
09:21 Красный Крест предлагает создать на Донбассе зоны безопасности
13.03.2017
17:45 На Донетчине выдали более 20 предписаний на устранение недостатков дорожной системы (ВИДЕО)
16:59 За выходные на Донетчине возникло 66 возгораний сухой травы и камыша
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования