14.03.2017 / 09:35



Сегодня до конца дня в Мариуполе без воды оставят школу, интернат и жилые дома

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с заменой ввода по пр. Победы, 32/42 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: пр. Победы, 24-32, Пашковского, 9/25-21, Волгодонская, 19-23, б-р Меотиды, 42-46.

Также в связи с переврезкой нового водовода по ул. Шопена, 14. с 9.00. до 17.00. будет прекращена подача холодной воды по адресам: пер. Шопена, 3-23, ул. Шопена, 25-63, проезд Шопена, 2-25, ул. Отечественная, 1-19, проезд Ключевой, 1-29, ОШ № 24, интернат по пер. Шопена.

В связи с заменой 160 п. м. ДУ 75 мм по Зинцевому спуску, 1-12 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: Зинцевый спуск 1-43.

В связи с заменой 120 п.м. ДУ 110 мм и 40 п.м. ДУ 63 мм по ул. Новороссийской, 8 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: ул. Новороссийская, 8,10; д/с 153.

В связи с заменой 80 п.м. ДУ 150 мм по ул. Азовстальской маг. "Роксолана " с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: ул. Межевая, 1-13; ул. Азовстальская, 127-149; ул. Луначарского, 1-27; пер. Луначарского, 1-19; Алмазная, 1-45; Калужская, 1-47; Брянская, 1-55; Свободы, 2-58; школа-интернат № 1.