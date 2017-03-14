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14.03.2017 / 09:09
В Мариуполе мужчина незаконно наловил рыбы на 19 тыс.грн
В Мариуполе пограничники обнаружили мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу Донецкого погранотряда.
«Пограничники Донецкого отряда на реке Кальмиус задержали браконьера. Гражданин, на резиновой лодке типа «Лисичанка», занимался выловом рыбы запрещенным орудием лова типа "Паук". У злоумышленника изъято орудие лова и выловленную рыбу и передано представителям Госрыбинспекции. Предварительная сумма ущерба свыше 19 тысяч гривен», - говорится в сообщении.
О выявленном факте направлено уведомление Нацполиции по ст.249 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.)
За нарушение пограничного режима гражданин понесет ответственность по ст. 202 Куоап.