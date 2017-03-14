14.03.2017 / 09:09



В Мариуполе мужчина незаконно наловил рыбы на 19 тыс.грн

В Мариуполе пограничники обнаружили мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу Донецкого погранотряда.

«Пограничники Донецкого отряда на реке Кальмиус задержали браконьера. Гражданин, на резиновой лодке типа «Лисичанка», занимался выловом рыбы запрещенным орудием лова типа "Паук". У злоумышленника изъято орудие лова и выловленную рыбу и передано представителям Госрыбинспекции. Предварительная сумма ущерба свыше 19 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

О выявленном факте направлено уведомление Нацполиции по ст.249 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.)