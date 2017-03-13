13.03.2017 / 17:46



В Мариуполе завершен прием заявок на конкурс «Город – нашими руками»

«Зеленый центр Метинвест» завершил прием заявок на конкурс социальных проектов «Город – нашими руками» в Мариуполе. В этом году общественные организации и жители подали на рассмотрение экспертного совета 140 проектов. Лучшие инициативы получат финансовую поддержку Группы Метинвест – размер одного гранта может составлять до 100 тыс. грн. Всего на реализацию идей мариупольцев по развитию своего города Метинвест направит 1,5 млн грн.

Среди участников конкурса есть инициативные группы, которые уже заявили о себе в прошлом году, а есть и новички. Все поступившие на конкурс заявки прошли техническую экспертизу на соответствие условиям и требованиям конкурса, после чего отправлены на предварительное рассмотрение членам экспертного совета.

Популярность конкурса и доверие к нему среди жителей Мариуполя растет с каждым годом. За пять лет мариупольцы подали более 400 заявок, было реализовано 75 проектов на сумму порядка 5 млн грн.

В этом году среди приоритетных направлений конкурса – энергосбережение, развитие украинской культуры и улучшение социальной инфраструктуры. До конца марта экспертный совет выберет лучшие проекты, которые получат финансирование от Группы Метинвест.

Координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера: