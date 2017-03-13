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13.03.2017 / 16:17

Жан Ассельборн в Мариуполе сообщил о выделении 500 тыс. евро для реализации гуманитарных проектов



Делегация во главе с Министрами иностранных дел Украины и Люксембурга Павлом Климкиным и Жаном Ассельборном, послом Люксембурга в Украине Мишель Праншер-Томассини, а также главой представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли посетили Мариуполь и поселок Широкино. В ходе общения с областной и городской властью они поделились впечатлениями и дальнейшими планами, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Жан Ассельборн подчеркнул, что для него большая честь быть в Мариуполе. Сегодня он своими глазами увидел трагедию поселка Широкино. Министр иностранных дел Люксембурга уверен, что конфликт мог бы быть разрешен при условии соблюдения Минских соглашений.

«Основной нашей задачей является гуманитарная помощь. Мы уже оказали помощь на сумму около 7 миллионов евро и планируем оказать поддержку еще на полмиллиона евро», - отметил Жан Ассельборн, добавив, что в настоящий момент необходимо предпринять все усилия, чтобы остановить конфликт и сохранить целостность Украины.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что подобный визит имеет большое значение для Мариуполя.

«Наш город хочет мира и развития. Мариуполь прошел тяжелый путь, подарив себе будущее в составе Украины. Мы с этого пути не свернем. Хорошо, что на пути формирования сильной страны есть друзья и партнеры, которые помогают нам строить демократическое государство», - сказал он.

  
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17:46
В Мариуполе завершен прием заявок на конкурс «Город – нашими руками»
17:33
В Мариуполе стартовал фестиваль «Обличчя міст» (ПРОГРАММА)
17:03
Для мариупольских бродячих животных обустроят вольеры и ветклинику с операционными
16:17
Жан Ассельборн в Мариуполе сообщил о выделении 500 тыс. евро для реализации гуманитарных проектов
15:35
Через КПВВ под Мариуполем везли с нарушением правил медицинские препараты и биодобавки на 27 тыс.грн (ФОТО)
14:48
В Мариуполе уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека завтра проведет личный прием граждан
14:05
Жители мариупольских поселков получили гуманитарную помощь (ФОТО)
13:20
В Мариуполе создадут Грин-библиотеку, БиблиоХаб и Библиотеку-музей
12:36
Мариупольский ФК «Ильичевец» в рамках 21-го тура чемпионата страны примет «Арсенал»
11:55
Остановки в Мариуполе приведут к единым стандартам (ВИДЕО)
11:15
Глава МИД Люксембурга вылетел в Мариуполь для ознакомления с ситуацией на Донбассе (ФОТО)
10:55
В Мариуполе на первый общегородской субботник вышли более 14 тысяч человек (ФОТО)
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17:45 На Донетчине выдали более 20 предписаний на устранение недостатков дорожной системы (ВИДЕО)
16:59 За выходные на Донетчине возникло 66 возгораний сухой травы и камыша
15:57 Блокада Донбасса оказывает негативное влияние на украинскую экономику, - Мингарелли
14:52 В самой горячей точке Донбасса неожиданно начался "бейби-бум" (ВИДЕО)
13:59 На Донетчине создают муралы портретов Тараса Шевченко и Леси Украинки (ФОТО)
13:02 На Донетчине организуют «Добрый дом» для одиноких переселенцев
12:10 В «серой зоне» на Донетчине обнаружен тайник с большим количеством боеприпасов (ФОТО)
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