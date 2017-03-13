13.03.2017 / 16:17



Жан Ассельборн в Мариуполе сообщил о выделении 500 тыс. евро для реализации гуманитарных проектов







Делегация во главе с Министрами иностранных дел Украины и Люксембурга Павлом Климкиным и Жаном Ассельборном, послом Люксембурга в Украине Мишель Праншер-Томассини, а также главой представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли посетили Мариуполь и поселок Широкино. В ходе общения с областной и городской властью они поделились впечатлениями и дальнейшими планами, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Жан Ассельборн подчеркнул, что для него большая честь быть в Мариуполе. Сегодня он своими глазами увидел трагедию поселка Широкино. Министр иностранных дел Люксембурга уверен, что конфликт мог бы быть разрешен при условии соблюдения Минских соглашений.

«Основной нашей задачей является гуманитарная помощь. Мы уже оказали помощь на сумму около 7 миллионов евро и планируем оказать поддержку еще на полмиллиона евро», - отметил Жан Ассельборн, добавив, что в настоящий момент необходимо предпринять все усилия, чтобы остановить конфликт и сохранить целостность Украины.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что подобный визит имеет большое значение для Мариуполя.