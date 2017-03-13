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13.03.2017 / 15:35

Через КПВВ под Мариуполем везли с нарушением правил медицинские препараты и биодобавки на 27 тыс.грн (ФОТО)





В контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем пограничники совместно с представителями фискальной службы задержали два автомобиля, которыми граждане Украины пытались провезти к неконтролируемой территории товар с нарушением правил перемещения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда, передает ilich.in.ua.

В первом случае, 57-летний мужчина пытался доставить в неподконтрольный Донецк немалое количество биодобавок. Чтобы беспрепятственно провезти через линию столкновения свой товар нарушитель спрятал его в багажном отделении под ковриком и среди личных вещей.

Кроме того, в этом же КПВВ, в топливном баке автомобиля марки «Ниссан» правоохранители обнаружили медицинские препараты.

Общая сумма обнаруженного составила более 27 тысяч гривен. Для принятия правового решения граждан передано компетентным органам.

  
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В Мариуполе завершен прием заявок на конкурс «Город – нашими руками»
17:33
В Мариуполе стартовал фестиваль «Обличчя міст» (ПРОГРАММА)
17:03
Для мариупольских бродячих животных обустроят вольеры и ветклинику с операционными
16:17
Жан Ассельборн в Мариуполе сообщил о выделении 500 тыс. евро для реализации гуманитарных проектов
15:35
Через КПВВ под Мариуполем везли с нарушением правил медицинские препараты и биодобавки на 27 тыс.грн (ФОТО)
14:48
В Мариуполе уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека завтра проведет личный прием граждан
14:05
Жители мариупольских поселков получили гуманитарную помощь (ФОТО)
13:20
В Мариуполе создадут Грин-библиотеку, БиблиоХаб и Библиотеку-музей
12:36
Мариупольский ФК «Ильичевец» в рамках 21-го тура чемпионата страны примет «Арсенал»
11:55
Остановки в Мариуполе приведут к единым стандартам (ВИДЕО)
11:15
Глава МИД Люксембурга вылетел в Мариуполь для ознакомления с ситуацией на Донбассе (ФОТО)
10:55
В Мариуполе на первый общегородской субботник вышли более 14 тысяч человек (ФОТО)
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15:57 Блокада Донбасса оказывает негативное влияние на украинскую экономику, - Мингарелли
14:52 В самой горячей точке Донбасса неожиданно начался "бейби-бум" (ВИДЕО)
13:59 На Донетчине создают муралы портретов Тараса Шевченко и Леси Украинки (ФОТО)
13:02 На Донетчине организуют «Добрый дом» для одиноких переселенцев
12:10 В «серой зоне» на Донетчине обнаружен тайник с большим количеством боеприпасов (ФОТО)
11:05 Из-за неосторожного обращения со взрывчаткой на Донетчине с начала года погибли 5 детей
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