13.03.2017 / 15:35



Через КПВВ под Мариуполем везли с нарушением правил медицинские препараты и биодобавки на 27 тыс.грн (ФОТО)











В контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем пограничники совместно с представителями фискальной службы задержали два автомобиля, которыми граждане Украины пытались провезти к неконтролируемой территории товар с нарушением правил перемещения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда, передает ilich.in.ua.

В первом случае, 57-летний мужчина пытался доставить в неподконтрольный Донецк немалое количество биодобавок. Чтобы беспрепятственно провезти через линию столкновения свой товар нарушитель спрятал его в багажном отделении под ковриком и среди личных вещей.

Кроме того, в этом же КПВВ, в топливном баке автомобиля марки «Ниссан» правоохранители обнаружили медицинские препараты.