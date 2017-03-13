13.03.2017 / 14:48



В Мариуполе уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека завтра проведет личный прием граждан Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская проведет в Мариуполе личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua. «14.03.2017г. в 9.00 в помещении Фонда развития Мариуполя по адресу: переулок Нахимова, 6, состоится личный выездной прием жителей населенных пунктов, испытывающих негативных последствий вооруженного конфликта, в том числе внутренне перемещенных лиц», - говорится в сообщении.