13.03.2017 / 14:05



Жители мариупольских поселков получили гуманитарную помощь (ФОТО)







Жители мариупольских поселков Гнутово и Талаковка получили помощь Гуманитарного штаба «Поможем» Рината Ахметова. Людям выдали 1100 продуктовых наборов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua. Внутренне перемещенным лицам, людям преклонного возраста, инвалидам I и II группы, многодетным и малоимущим семьи, а также матерям-одиночкам выдали каши, макароны, муку, сахар, консервы и многое другое.