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Главная / Лента новостей / В Мариуполе создадут Грин-библиотеку, БиблиоХаб и Библиотеку-музей

13.03.2017 / 13:20

В Мариуполе создадут Грин-библиотеку, БиблиоХаб и Библиотеку-музей

В результате реорганизации библиотечной системы Мариуполя будет проведена  модернизация филиалов, на базе которых планируется создание тематических центров интеллектуального досуга. В городе будут созданы Грин-библиотека, Арт-библиотека, Этно-библиотека, Медиа-библиотека, Молодежный центр, БиблиоХаб, Коворкинг-центр, Семейная библиотека, Библиотека-музей, Историческая библиотека и Краеведческая библиотека. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Так, на базе существующей Центральной библиотеки им. Короленко будет создана Центральная городская публичная библиотека. Здесь проведут модернизацию и создадут мультимедийный информационно-сервисный центр, лаунж-зону, коворкинг. Планируется креативное оформление фасада и помещений, оснащение библиотеки мультимедийной доской, рекламной LЕD-панелью, LCD-монитором, появятся рамки для контроля, сканер для штрих кодов.

На базе Центральной детской библиотеки (пр. Металлургов, 29) будет создан «Молодежный хаб» и «Цифровая библиотека».

В МКР «Восточный» библиотека им. Нестайко превратится в центр семейного досуга и отдыха, с обустройством «Парка семейного периода», Библио-интернет-кафе, Wi-fi зоны, игровой площадки и игротеки.

Коворкинг-центр планируется организовать на базе библиотеки им.Гоголя.

Создание БиблиоХаб планируется на базе двух библиотек путем слияния: филиала им.Куприна и им.Пушкина. БиблиоХаб - это создание единого мультимедийного пространства для проведения встреч, тренингов, обучения, лекций, мастер-классов для творческой, активной, креативной молодежи.

Создание Грин-библиотеки планируется на базе библиотеки филиала им.Андерсена. Грин-библиотека это - уникальный центр досуга, развития и отдыха детей и молодежи с особыми потребностями. Суть проекта привлечения к чтению и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями.

Этно-библиотеку планируется организовать по адресу: ул. Челюскинцев, 34 в библиотеке пос.Сартана. В этой библиотеке будет реализован проект «Бизнес-школа» и «Бизнес-школа для детей».

На базе библиотеки им.Шевченко планируется учредить Арт-библиотеку (библиотеку-театр). Здесь уже более 30 лет работает кукольный театр «Буратино», в котором создаются постановки спектаклей.

Создание «Медиа-библиотеки» планируется на базе библиотеки им.Маяковского. Здесь будет создан центр правовой информации для детей.

Молодежный центр планируется организовать на базе библиотеки им. Чехова. В этой библиотеке созданы хобби-клуб и ART-workshop.

Историческая библиотека создается на базе Городской исторической библиотеки им. Грушевского. В новом формате интерактивно все желающие будут иметь доступ к истории, культуры, литературы Украины, региона и Мариуполя. В библиотеке будут оборудованы информационные зоны, представленные документы и материалы на различных носителях. Каждый месяц будут проводиться тематические мероприятия, с организацией фестивалей, презентаций, выставок, экскурсий, мастер-классов с привлечением специалистов различных отраслей и социальных партнеров.

Краеведческая библиотека разрабатывается на базе библиотеки им.Новикова-Прибоя. Это Центр краеведения с уникальным архивом, медиа-ресурсами, базами данных. В перспективе планируется организовать зал творческого развития для молодежи и свободной площадкой «Территория равных возможностей».

  
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17:46
В Мариуполе завершен прием заявок на конкурс «Город – нашими руками»
17:33
В Мариуполе стартовал фестиваль «Обличчя міст» (ПРОГРАММА)
17:03
Для мариупольских бродячих животных обустроят вольеры и ветклинику с операционными
16:17
Жан Ассельборн в Мариуполе сообщил о выделении 500 тыс. евро для реализации гуманитарных проектов
15:35
Через КПВВ под Мариуполем везли с нарушением правил медицинские препараты и биодобавки на 27 тыс.грн (ФОТО)
14:48
В Мариуполе уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека завтра проведет личный прием граждан
14:05
Жители мариупольских поселков получили гуманитарную помощь (ФОТО)
13:20
В Мариуполе создадут Грин-библиотеку, БиблиоХаб и Библиотеку-музей
12:36
Мариупольский ФК «Ильичевец» в рамках 21-го тура чемпионата страны примет «Арсенал»
11:55
Остановки в Мариуполе приведут к единым стандартам (ВИДЕО)
11:15
Глава МИД Люксембурга вылетел в Мариуполь для ознакомления с ситуацией на Донбассе (ФОТО)
10:55
В Мариуполе на первый общегородской субботник вышли более 14 тысяч человек (ФОТО)
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13.03.2017
17:45 На Донетчине выдали более 20 предписаний на устранение недостатков дорожной системы (ВИДЕО)
16:59 За выходные на Донетчине возникло 66 возгораний сухой травы и камыша
15:57 Блокада Донбасса оказывает негативное влияние на украинскую экономику, - Мингарелли
14:52 В самой горячей точке Донбасса неожиданно начался "бейби-бум" (ВИДЕО)
13:59 На Донетчине создают муралы портретов Тараса Шевченко и Леси Украинки (ФОТО)
13:02 На Донетчине организуют «Добрый дом» для одиноких переселенцев
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