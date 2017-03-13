13.03.2017 / 13:20



В Мариуполе создадут Грин-библиотеку, БиблиоХаб и Библиотеку-музей

В результате реорганизации библиотечной системы Мариуполя будет проведена модернизация филиалов, на базе которых планируется создание тематических центров интеллектуального досуга. В городе будут созданы Грин-библиотека, Арт-библиотека, Этно-библиотека, Медиа-библиотека, Молодежный центр, БиблиоХаб, Коворкинг-центр, Семейная библиотека, Библиотека-музей, Историческая библиотека и Краеведческая библиотека. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Так, на базе существующей Центральной библиотеки им. Короленко будет создана Центральная городская публичная библиотека. Здесь проведут модернизацию и создадут мультимедийный информационно-сервисный центр, лаунж-зону, коворкинг. Планируется креативное оформление фасада и помещений, оснащение библиотеки мультимедийной доской, рекламной LЕD-панелью, LCD-монитором, появятся рамки для контроля, сканер для штрих кодов.

На базе Центральной детской библиотеки (пр. Металлургов, 29) будет создан «Молодежный хаб» и «Цифровая библиотека».

В МКР «Восточный» библиотека им. Нестайко превратится в центр семейного досуга и отдыха, с обустройством «Парка семейного периода», Библио-интернет-кафе, Wi-fi зоны, игровой площадки и игротеки.

Коворкинг-центр планируется организовать на базе библиотеки им.Гоголя.

Создание БиблиоХаб планируется на базе двух библиотек путем слияния: филиала им.Куприна и им.Пушкина. БиблиоХаб - это создание единого мультимедийного пространства для проведения встреч, тренингов, обучения, лекций, мастер-классов для творческой, активной, креативной молодежи.

Создание Грин-библиотеки планируется на базе библиотеки филиала им.Андерсена. Грин-библиотека это - уникальный центр досуга, развития и отдыха детей и молодежи с особыми потребностями. Суть проекта привлечения к чтению и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями.

Этно-библиотеку планируется организовать по адресу: ул. Челюскинцев, 34 в библиотеке пос.Сартана. В этой библиотеке будет реализован проект «Бизнес-школа» и «Бизнес-школа для детей».

На базе библиотеки им.Шевченко планируется учредить Арт-библиотеку (библиотеку-театр). Здесь уже более 30 лет работает кукольный театр «Буратино», в котором создаются постановки спектаклей.

Создание «Медиа-библиотеки» планируется на базе библиотеки им.Маяковского. Здесь будет создан центр правовой информации для детей.

Молодежный центр планируется организовать на базе библиотеки им. Чехова. В этой библиотеке созданы хобби-клуб и ART-workshop.

Историческая библиотека создается на базе Городской исторической библиотеки им. Грушевского. В новом формате интерактивно все желающие будут иметь доступ к истории, культуры, литературы Украины, региона и Мариуполя. В библиотеке будут оборудованы информационные зоны, представленные документы и материалы на различных носителях. Каждый месяц будут проводиться тематические мероприятия, с организацией фестивалей, презентаций, выставок, экскурсий, мастер-классов с привлечением специалистов различных отраслей и социальных партнеров.