13.03.2017 / 11:55



Остановки в Мариуполе приведут к единым стандартам (ВИДЕО)

В Мариуполе стандартизируют внешний вид остановочных павильонов, включая находящиеся на них объекты торговли, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Предпринимателям, которые уже установили на остановках торговые павильоны, придётся их снести и построить новые по утверждённому горсоветом внешнему виду.

Об этом сообщил директора департамента экономики и структурных реформ Юриий Кампов. Он уточнил, что программа стандартизации остановок будет производиться поэтапно. На 2017 год запланировано обновить 50 остановок.

Юриий Кампов подчеркнул, что в городе утверждены условия размещения остановочных павильонов и торговых точек на их территории. Все остановки будут приведены к единому архетипу, на них разместят электронные экраны с информацией о реальном движении транспорта с автоматической корректировкой в случае изменений.

Предприниматели, в зависимости от места расположения остановочного павильона, будут вносить плату от 20 до 60 гривен в месяц за квадратный метр территории размещения МАФа .

"Для лиц, которые будут вкладывать инвестиции в остановочные павильоны, предоставят льготу. Оплата взноса уменьшится в три раза по сравнению с существующей в действующем положении и составит от 10 до 21 грн. в месяц за квадратный метр", - отметил директор департамента экономики и структурных реформ.