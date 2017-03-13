13.03.2017 / 10:55



В Мариуполе на первый общегородской субботник вышли более 14 тысяч человек (ФОТО)















Во всех районах Мариуполя прошли первые субботники.



Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в них приняли участие первые руководители города, сотрудники подразделений исполнительного комитета, работники коммунальных предприятий, депутаты и жители города, передает ilich.in.ua.



В субботнике приняли участие более 14 тысяч человек. Задействовали 52 единицы техники. Расчистили парки, скверы, улицы и придомовые территорий площадью около 1200 тысяч квадратных метров. Высадили 133 зеленых насаждения: деревья, кустарники и розы.

«Мариупольцам нужен труд, который всех объединяет. Мы должны понимать, что Мариуполь – это наш родной город. Наведение порядка должно быть обычным делом. Мы должны понимать, что мы наводим порядок у себя дома», - подчеркнул заместитель городского головы Михаил Когут.