13.03.2017 / 10:12



В Мариуполе напряженная эпидситуация по заболеваемости острой кишечной инфекцией

Напряженная эпидемическая ситуация наблюдается по заболеваемости мариупольцев острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом сообщили специалисты Мариупольского городского филиала Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

За прошедшую неделю зарегистрировано 107 случаев ОКИ, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 22,4, что выше на 11,5%, чем на предыдущей неделе, и превышает средний многолетний показатель в 3,6 раза.

При этом уровень простудных заболеваний в Мариуполе снижается.