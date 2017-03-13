13.03.2017 / 09:42



Мариуполь посетит глава МИД Люксембурга с делегацией

Сегодня в Мариуполе с рабочим визитом будет находиться делегация во главе с Министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн и Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.