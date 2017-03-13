13.03.2017 / 09:09



В Мариуполь пытались ввезти 20 тонн ликеро-водочных изделий с сомнительными документами (ФОТО)











20 тонн ликеро-водочных изделий с сомнительными документами пытались ввезти в Мариуполь - грузовик был остановлен сотрудниками полиции по безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«Во время несения службы на 619 км автодороги «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» сотрудники полиции остановили автомобиль «ДАФ», в прицепе которого перевозили алкогольные и слабоалкогольные напитки», - говорится в сообщении.

Водитель пояснил, что он работает у частного лица водителем грузового автомобиля. Его направили отвезти груз с Днепра в Мариуполь. Документы на груз вызвали у правоохранителей сомнение в подлинности, особенно стоимость водочных изделий, например, стоимость бутылки виски – 43 гривны.

Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.