10.03.2017 / 17:52



Мариупольцев приглашают на «Модный приговор в музейном стиле»







В Мариупольском краеведческом музее состоится «Модный приговор в музейном стиле», где публике продемонстрируют предпочтения модниц кон. ХІХ – нач. ХХ века – нижнее белье из тончайшего батиста, вышитую с любовью подвязку для чулок, ридикюль для особых случаев, модные украшения того периода и др. В нашем проекте свою историю поведают даже ничем не примечательный на первый взгляд 100- летний тремпель! Об этом сообщает Управление культуры и туризма Мариупольского городского совета, передает ilich.in.ua.