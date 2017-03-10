10.03.2017 / 17:17



В Мариуполе должностному лицу за сокрытие факта травматизма на предприятии сообщено о подозрении

Мариупольской местной прокуратурой № 2 по оперативным сопровождением Управления защиты экономики в Донецкой области 9 марта сообщено о подозрении чиновника одного из крупнейших предприятий города в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК Украины (грубое нарушение законодательства о труде). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает ilich.in.ua.



Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2016 года работник ЧАО «Азовобщемаш» получил производственную травму, в результате которой у него диагностированы переломы пальцев ног. Однако, вопреки законодательству, подозреваемый, являясь заместителем директора и исполняющим обязанности начальника цеха указанного предприятия, зная о факте производственного травматизма, не предпринял никаких мер по его надлежащей регистрации и умышленно скрыл данный факт.

Таким образом, пострадавшего работника лишено гарантированного обеспечения своевременной и полной социальной помощью в случаях получения травмы в результате несчастного случая на производстве.

Лишь после вмешательства Мариупольской местной прокуратуры № 2, социальные права потерпевшего восстановлены, ему выплачено гарантированную материальную компенсацию и больничные.