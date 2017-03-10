10.03.2017 / 15:42



На блокпосту задержали мариупольца, который три года скрывался за тяжкое преступление

На мариупольском блокпосту задержали разыскиваемого за тяжкое преступление, который три года скрывался от следствия в соседнем государстве. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«Чтобы избежать наказания, житель Мариуполя сменил гражданство, однако, возвращаясь в Украину рейсовым автобусом в гости к матери, был задержан и передан инициаторам розыска», - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Левобережного отделения полиции с 2013 года устанавливают его местонахождение за причинение тяжких телесных повреждений.

В прошлом житель Левобережья, находясь в микрорайоне Восточном, в ходе словесного конфликта достал из кармана нож и ударил владельца торгового объекта. Тогда полицейские доставили его в отделение, он признался в содеянном, однако судебные органы мужчину выпустили под подписку о невыезде. Злоумышленник, пренебрегая вынесенной мерой пресечения, выехал заграницу и даже получил гражданство соседней страны.

Прошло три года, разыскиваемый думал, что все обошлось, и теперь он может беспрепятственно вернуться в родной город, чтобы навестить мать. Во время пересечения пункта пропуска, все пассажиры, двигавшиеся рейсовым автобусом, подверглись проверке, в ходе которой и выяснился статус иностранца в Украине.