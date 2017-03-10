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10.03.2017 / 15:05
На Мариупольском направлении противник выпустил более 100 мин
За прошедшие сутки представители незаконных вооруженных формирований выпустили более ста мин и 20 артиллерийских снарядов различного калибра по позициям сил украинских военных на Мариупольском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
“Мариупольское направление. Здесь ситуация остается почти без изменений. Количество случаев нарушения тишины составляет сумму количества обстрелов на Луганском и Донецком направлениях вместе взятых, а именно 40 случаев. Тяжелое вооружение противник применяет здесь также активнее, чем на двух других направлениях. Так, больше 100 мин и 20 артиллерийских снарядов различного калибра выпустили силы оккупанта в сторону украинских укреплений на мариупольском направлении. Примерно столько же бандформирования выпустили всего на двух вышеупомянутых направлениях”, — сообщил А.Лысенко.