10.03.2017 / 15:05



На Мариупольском направлении противник выпустил более 100 мин

За прошедшие сутки представители незаконных вооруженных формирований выпустили более ста мин и 20 артиллерийских снарядов различного калибра по позициям сил украинских военных на Мариупольском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.