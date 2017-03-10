10.03.2017 / 14:29



На домах Мариуполя появятся «Жемчужины мысли» (ФОТО)







В Мариуполе определен первый жилой дом, который украсят муралом в рамках проекта «Жемчужины мысли».

Изображение площадью 8-10 кв.м разместят на многоэтажке по бульвару Шевченко, 301а для ОСМД «Веста». Об этом сообщил руководитель проекта Максим Светлов, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Эскиз мурала уже утвержден городскими властями. К работам планируем приступить в ближайшее время. Всего нами взято за основу пять объектов. На наше предложение также откликнулись КСНы «Цветочный», «Солнечный», «Строителей» в 23 МКР и несколько школ», - отметил Максим Светлов.

По его словам, главной проблемой в реализации проекта стало отсутствие возможности у жильцов оплатить для нанесения рисунков.

«К сожалению, у жильцов нет средств оплатить аренду лесов для художественных работ. Их стоимость невысока – всего 70 грн/день, но найти 350 грн на пять дней пенсионеры не могут. Мы же со своей стороны бесплатно предоставляем краску и работы. Поэтому мы ищем спонсоров, готовых выделить такие незначительные средства на воплощение проекта», - добавил Максим Светлов.

Он уточнил, что, несмотря на сложности, «Жемчужины мысли» появятся на домах Мариуполя.