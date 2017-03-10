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10.03.2017 / 13:47

В Мариуполе открыли пресс-центр Минобороны Украины (ФОТО)





Благодаря синергии городской власти и Министерства обороны в Мариуполе создан пресс-центр силового ведомства. Дать старт работе новой структуры приехали пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир и секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Поводом для его открытия стало обращение военных, дислоцирующихся в нашем городе. Мариуполь находится в зоне проведения АТО и близлежащие поселки подвергаются обстрелам со стороны противника, идет и информационная война.

Военные журналисты, находящиеся на передовой, рискуя своей жизнью, добывают правдивую информацию, чтобы донести ее до населения. Открытие пресс-центра в разы облегчит их работу. Специально для журналистов, работающих в зоне АТО, в ДК «Молодежный» было выделено помещение и проведен ремонт. Как отметила Виктория Кушнир, открытие пресс-центра поможет не только мариупольской прессе, но и журналистам других регионов. Здесь они смогут обработать видеоматериал и оперативно отправить его в свои редакции.

Секретарь городского совета Степан Махсма добавил, что городская власть создала здесь все условия, чтобы представители СМИ чувствовали себя максимально комфортно.

«Чтобы военные журналисты могли оперативно работать, отправлять данные нашим телезрителям. Мы все-таки надеемся, что больше будет оптимистичной информации, будем освещать жизнь города с позитивной стороны. Мы покажем, что Мариуполь – не только прифронтовой город – форпост Украины, но и город с большими надеждами, возможностями и огромным потенциалом», - подчеркнул Степан Махсма.

Виктория Кушнир вручила секретарю Мариупольского городского совета Степану Махсме и начальнику управления «Секретариат совета» Юлии Стамбулжи медали Министерства обороны Украины. Знаки отличия мариупольским управленцам силовики присвоили за содействие Вооруженным силам Украины.

  
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В Мариуполе должностному лицу за сокрытие факта травматизма на предприятии сообщено о подозрении
16:57
С апреля мариупольцы получат безвиз с одной из стран Европы, а в Турцию смогут ездить по внутренним паспортам
16:17
В Мариуполе запустят первый в Украине «МузейBus» (ФОТО)
15:42
На блокпосту задержали мариупольца, который три года скрывался за тяжкое преступление
15:05
На Мариупольском направлении противник выпустил более 100 мин
14:29
На домах Мариуполя появятся «Жемчужины мысли» (ФОТО)
13:47
В Мариуполе открыли пресс-центр Минобороны Украины (ФОТО)
13:00
Мариупольцы могут посоревноваться в съемке туристических объектов города
12:16
Трассе Мариуполь-Запорожье после ремонта присвоят статус национальной автомагистрали
11:35
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16:54 С начала года в результате конфликта на Донбассе пострадали 86 гражданских лиц, 16 из них погибли, - Хуг
16:15 Чешские эксперты внедряют на Донбассе основы кибербезопасности
15:04 За прошлый год Донецкий облвоенкомат набрал более 1600 контрактников в ВСУ
14:03 Землепользователи Донетчины пополнили местные бюджеты на 132 млн гривен
13:05 Шахты ДТЭК на неподконтрольном Донбассе приостановили добычу
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