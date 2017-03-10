10.03.2017 / 13:47



В Мариуполе открыли пресс-центр Минобороны Украины (ФОТО)











Благодаря синергии городской власти и Министерства обороны в Мариуполе создан пресс-центр силового ведомства. Дать старт работе новой структуры приехали пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир и секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Поводом для его открытия стало обращение военных, дислоцирующихся в нашем городе. Мариуполь находится в зоне проведения АТО и близлежащие поселки подвергаются обстрелам со стороны противника, идет и информационная война.

Военные журналисты, находящиеся на передовой, рискуя своей жизнью, добывают правдивую информацию, чтобы донести ее до населения. Открытие пресс-центра в разы облегчит их работу. Специально для журналистов, работающих в зоне АТО, в ДК «Молодежный» было выделено помещение и проведен ремонт. Как отметила Виктория Кушнир, открытие пресс-центра поможет не только мариупольской прессе, но и журналистам других регионов. Здесь они смогут обработать видеоматериал и оперативно отправить его в свои редакции.

Секретарь городского совета Степан Махсма добавил, что городская власть создала здесь все условия, чтобы представители СМИ чувствовали себя максимально комфортно.

«Чтобы военные журналисты могли оперативно работать, отправлять данные нашим телезрителям. Мы все-таки надеемся, что больше будет оптимистичной информации, будем освещать жизнь города с позитивной стороны. Мы покажем, что Мариуполь – не только прифронтовой город – форпост Украины, но и город с большими надеждами, возможностями и огромным потенциалом», - подчеркнул Степан Махсма.