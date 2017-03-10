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10.03.2017 / 12:16
Трассе Мариуполь-Запорожье после ремонта присвоят статус национальной автомагистрали
Если не выделять деньги на ремонт дорог, то через два года непроходимыми станут 45% всех украинских трасс, подсчитали во Всемирном банке. Идти на такой эксперимент "Укравтодор" не намерен, пишет РБК-Украина.
Там разработали два плана реконструкции дорог, разница между которыми состоит в уровне финансирования. Согласно первому варианту на реконструкцию пойдет 5,3 млрд гривен. Второму - 17 млрд гривен.
В юго-восточном регионе "Укравтодор" планирует направить 150 млн гривен на ремонт дороги Запорожье - Мариуполь.
Раньше сообщение с Мариуполем осуществлялось по трассе, проходившей через Донецк. Но после того, как он оказался на неподконтрольной территории, в "Укравтодоре" решили наладить сообщение с Мариуполем через Запорожье. После ремонта ей будет присвоен статус национальной автомагистрали.