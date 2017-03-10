10.03.2017 / 12:16



Трассе Мариуполь-Запорожье после ремонта присвоят статус национальной автомагистрали

Если не выделять деньги на ремонт дорог, то через два года непроходимыми станут 45% всех украинских трасс, подсчитали во Всемирном банке. Идти на такой эксперимент "Укравтодор" не намерен, пишет РБК-Украина.

Там разработали два плана реконструкции дорог, разница между которыми состоит в уровне финансирования. Согласно первому варианту на реконструкцию пойдет 5,3 млрд гривен. Второму - 17 млрд гривен.

В юго-восточном регионе "Укравтодор" планирует направить 150 млн гривен на ремонт дороги Запорожье - Мариуполь.

