10.03.2017 / 11:35



Мариупольских бездомных котов предлагают признать частью экосистемы города



В Единой системе городских петиций города Мариуполя зарегистрировали требование признать бездомных котов частью экосистемы города. Эти животные, по мнению инициаторов, оказывают людям большую услугу, передает ilich.in.ua. Автор петиции Инна Муллинс утверждает, что городским котам нужно разрешить жить в подвалах и на чердаках, потому что они выполняют важную природную функцию – истребляют грызунов. Именно поэтому она требует признать их жителями города, стерилизовать и предоставлять защиту, а не истреблять. Обращение уже собрало 90 подписей из 250 необходимых.