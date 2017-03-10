Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 10 марта 2017 года, Пятница
Блокада здравого смысла
Инвестиции в жизнь, или Хирургия по последнему слову техники
Обаяние и ум: одно другому не противоречит
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Мариупольских бездомных котов предлагают признать частью экосистемы города

10.03.2017 / 11:35

Мариупольских бездомных котов предлагают признать частью экосистемы города



В Единой системе городских петиций города Мариуполя зарегистрировали требование признать бездомных котов частью экосистемы города. Эти животные, по мнению инициаторов, оказывают людям большую услугу, передает ilich.in.ua.

Автор петиции Инна Муллинс утверждает, что городским котам нужно разрешить жить в подвалах и на чердаках, потому что они выполняют важную природную функцию – истребляют грызунов. Именно поэтому она требует признать их жителями города, стерилизовать и предоставлять защиту, а не истреблять.

Обращение уже собрало 90 подписей из 250 необходимых.

 

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

10.03.2017


17:52   Мариупольцев приглашают на «Модный приговор в музейном стиле»


17:46   Житель Донетчины прятал наркотик в отсеках шлакоблока (ФОТО)


17:17   В Мариуполе должностному лицу за сокрытие факта травматизма на предприятии сообщено о подозрении


16:57   С апреля мариупольцы получат безвиз с одной из стран Европы, а в Турцию смогут ездить по внутренним паспортам


16:54   С начала года в результате конфликта на Донбассе пострадали 86 гражданских лиц, 16 из них погибли, - Хуг


16:17   В Мариуполе запустят первый в Украине «МузейBus» (ФОТО)


16:15   Чешские эксперты внедряют на Донбассе основы кибербезопасности


15:42   На блокпосту задержали мариупольца, который три года скрывался за тяжкое преступление


15:05   На Мариупольском направлении противник выпустил более 100 мин


15:04   За прошлый год Донецкий облвоенкомат набрал более 1600 контрактников в ВСУ


14:29   На домах Мариуполя появятся «Жемчужины мысли» (ФОТО)


14:03   Землепользователи Донетчины пополнили местные бюджеты на 132 млн гривен


13:47   В Мариуполе открыли пресс-центр Минобороны Украины (ФОТО)


13:05   Шахты ДТЭК на неподконтрольном Донбассе приостановили добычу


13:00   Мариупольцы могут посоревноваться в съемке туристических объектов города


12:16   Трассе Мариуполь-Запорожье после ремонта присвоят статус национальной автомагистрали


12:10   Для переселенцев Донбасса «Ощадбанк» открывает программу жилищного кредитования


11:35   Мариупольских бездомных котов предлагают признать частью экосистемы города


11:12   На Донетчине за вымогательство и получение взятки будут судить работника государственной исполнительной службы


10:59   В Мариуполе активизировались браконьеры: злоумышленник попался с уловом на 16 тыс. грн

Календарь
Март 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
10.03.2017
17:52
Мариупольцев приглашают на «Модный приговор в музейном стиле»
17:17
В Мариуполе должностному лицу за сокрытие факта травматизма на предприятии сообщено о подозрении
16:57
С апреля мариупольцы получат безвиз с одной из стран Европы, а в Турцию смогут ездить по внутренним паспортам
16:17
В Мариуполе запустят первый в Украине «МузейBus» (ФОТО)
15:42
На блокпосту задержали мариупольца, который три года скрывался за тяжкое преступление
15:05
На Мариупольском направлении противник выпустил более 100 мин
14:29
На домах Мариуполя появятся «Жемчужины мысли» (ФОТО)
13:47
В Мариуполе открыли пресс-центр Минобороны Украины (ФОТО)
13:00
Мариупольцы могут посоревноваться в съемке туристических объектов города
12:16
Трассе Мариуполь-Запорожье после ремонта присвоят статус национальной автомагистрали
11:35
Мариупольских бездомных котов предлагают признать частью экосистемы города
10:59
В Мариуполе активизировались браконьеры: злоумышленник попался с уловом на 16 тыс. грн
10:15
Мариупольцев приглашают на первый общегородской субботник
09:42
Мариупольский ЦПАУ начинает принимать заявления на размещение МАФов
09:10
Сегодня в нескольких районах Мариуполя ремонтные работы с отключением холодной воды
Все новости
Новости Украины и Мира
10.03.2017
17:46 Житель Донетчины прятал наркотик в отсеках шлакоблока (ФОТО)
16:54 С начала года в результате конфликта на Донбассе пострадали 86 гражданских лиц, 16 из них погибли, - Хуг
16:15 Чешские эксперты внедряют на Донбассе основы кибербезопасности
15:04 За прошлый год Донецкий облвоенкомат набрал более 1600 контрактников в ВСУ
14:03 Землепользователи Донетчины пополнили местные бюджеты на 132 млн гривен
13:05 Шахты ДТЭК на неподконтрольном Донбассе приостановили добычу
12:10 Для переселенцев Донбасса «Ощадбанк» открывает программу жилищного кредитования
11:12 На Донетчине за вымогательство и получение взятки будут судить работника государственной исполнительной службы
10:09 На Донетчине выявили партию контрабандных сигарет на 300 тыс. грн (ВИДЕО)
09:21 СБУ установила детали обстрела мирных граждан под Волновахой на Донетчине (ВИДЕО)
09.03.2017
17:48 Миссия Украины при НАТО: Союзники обеспокоены блокадой Донбасса
16:54 Художники со всей Украины создадут новеллу о войне на Донбассе
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования