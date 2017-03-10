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Главная / Лента новостей / В Мариуполе активизировались браконьеры: злоумышленник попался с уловом на 16 тыс. грн

10.03.2017 / 10:59

В Мариуполе активизировались браконьеры: злоумышленник попался с уловом на 16 тыс. грн

В первую неделю весны в Мариуполе активизировались браконьеры. В ходе рейда, проведенного инспекторами 4 марта, был выявлен злоумышленник, который при помощи сети выловил около 4 кг рыбы на сумму 16 тыс. гривен. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Рыбака задержали на реке Кальмиус возле Мариуполя. Сетями браконьер наловил 23 пиленгаса, 5 тараней и по 1 карасю и судаку.

Материалы по данному факту будут направлены в следственные органы и суд для привлечения виновного к ответственности.

  
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В Мариуполе должностному лицу за сокрытие факта травматизма на предприятии сообщено о подозрении
16:57
С апреля мариупольцы получат безвиз с одной из стран Европы, а в Турцию смогут ездить по внутренним паспортам
16:17
В Мариуполе запустят первый в Украине «МузейBus» (ФОТО)
15:42
На блокпосту задержали мариупольца, который три года скрывался за тяжкое преступление
15:05
На Мариупольском направлении противник выпустил более 100 мин
14:29
На домах Мариуполя появятся «Жемчужины мысли» (ФОТО)
13:47
В Мариуполе открыли пресс-центр Минобороны Украины (ФОТО)
13:00
Мариупольцы могут посоревноваться в съемке туристических объектов города
12:16
Трассе Мариуполь-Запорожье после ремонта присвоят статус национальной автомагистрали
11:35
Мариупольских бездомных котов предлагают признать частью экосистемы города
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В Мариуполе активизировались браконьеры: злоумышленник попался с уловом на 16 тыс. грн
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16:54 С начала года в результате конфликта на Донбассе пострадали 86 гражданских лиц, 16 из них погибли, - Хуг
16:15 Чешские эксперты внедряют на Донбассе основы кибербезопасности
15:04 За прошлый год Донецкий облвоенкомат набрал более 1600 контрактников в ВСУ
14:03 Землепользователи Донетчины пополнили местные бюджеты на 132 млн гривен
13:05 Шахты ДТЭК на неподконтрольном Донбассе приостановили добычу
12:10 Для переселенцев Донбасса «Ощадбанк» открывает программу жилищного кредитования
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