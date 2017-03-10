10.03.2017 / 10:59



В Мариуполе активизировались браконьеры: злоумышленник попался с уловом на 16 тыс. грн

В первую неделю весны в Мариуполе активизировались браконьеры. В ходе рейда, проведенного инспекторами 4 марта, был выявлен злоумышленник, который при помощи сети выловил около 4 кг рыбы на сумму 16 тыс. гривен. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Рыбака задержали на реке Кальмиус возле Мариуполя. Сетями браконьер наловил 23 пиленгаса, 5 тараней и по 1 карасю и судаку.