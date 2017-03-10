10.03.2017 / 10:15



Мариупольцев приглашают на первый общегородской субботник

Коммунальные предприятия уже приступили к уборке Мариуполя. А уже 11 марта пройдет первый из четырех общегородских субботников. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Согласно распоряжению городского головы 11 марта пройдет первый общегородской субботник. Затем 25 марта, 8 и 29 апреля, - отметил заместитель городского головы. – Призываем всех жителей города принять участие в субботниках. Мариуполь – это наш общий дом! Давайте вместе его сделаем чище и красивее!»

Уже в эту субботу все структурные подразделения городского совета и работники районных администраций выйдут на уборку улиц Мариуполя.