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10.03.2017 / 10:15
Мариупольцев приглашают на первый общегородской субботник
Коммунальные предприятия уже приступили к уборке Мариуполя. А уже 11 марта пройдет первый из четырех общегородских субботников. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
«Согласно распоряжению городского головы 11 марта пройдет первый общегородской субботник. Затем 25 марта, 8 и 29 апреля, - отметил заместитель городского головы. – Призываем всех жителей города принять участие в субботниках. Мариуполь – это наш общий дом! Давайте вместе его сделаем чище и красивее!»
Уже в эту субботу все структурные подразделения городского совета и работники районных администраций выйдут на уборку улиц Мариуполя.
«Сотрудники исполкома уберут аллею по проспекту Мира до улицы Левоневского. Райадминистрации наведут порядок в парках: Левобережная – уберет в сквере рядом с администрацией, Кальмиусская – набережную от моста по ул. Карпинского до моста по пр. Металлургов, Центральная – бульвар Шевченко вдоль домов 81-83, Приморская – в Приморском парке. Комитеты самоорганизации населения, депутаты, жилищные предприятия организуют уборку дворов», - добавил заместитель директора департамента РЖКИ Петр Чекер. Он также рассказал, что к субботнику на прилегающей территории присоединятся учебные учреждения, больницы и предприятия.