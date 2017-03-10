10.03.2017 / 09:42



Мариупольский ЦПАУ начинает принимать заявления на размещение МАФов

В мариупольском Центре предоставления административных услуг с 10 марта по 9 апреля будут принимать заявления на размещение временных сооружений (МАФов) на территории Приморского, Кальмиусского и Левобережного районов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Также до 9 апреля будут приниматься заявления на размещение средств передвижной сети (ЗПМ) на всей территории города. Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по использованию объектов благоустройства на территории Мариуполя.

«Председатели райадминистраций, пообщавшись с жителями своих районов, определили потребности населения и целевое назначение временных сооружений (МАФов) по каждому адресу. Например, в одних будет реализовываться молочная продукция, в других – пресса, а в третьих будут предоставлять услуги по ремонту обуви и изготовлению ключей», - рассказал первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.