10.03.2017 / 09:10



Сегодня в нескольких районах Мариуполя ремонтные работы с отключением холодной воды

Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе Мариупольского горсовета, сегодня в связи с ремонтными работами с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по ул. Бахчиванджи, 21-25; пр. Строителей, 37А, 62-78; ул. Зелинского, 15-19а.

Также с 9.00 до 17.00 не будет воды по ул. Гугеля,12-34; Короленко, 3-21; ул. Лепорского,1-20; пер. Банный,1-15; ул. Шепотинника, 1-15; пер. Короленко, 2-8; ул. Молонова, 4-69; ул. Мерзляка, 4-16; ул. Гурьевская,14-56; ул. Изотова, 2-16.

В связи с ремонтными работами с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по следующим адресам: ул. Станционная, 1-48; пер. Красный, 1-31; ул. Чернышевского,1-59; ул. Динамовская, 1-31; ул. Токарная,1-41.