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09.03.2017 / 16:45
Мариупольцы сняли социальный ролик о проблеме мусора на улицах города (ВИДЕО)
В Мариуполе создали социальный ролик о проблеме загрязненных мусором городских улиц, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Ролик «Каким будет наш город?! Решаешь ты!», размещенный в соцсетях около месяца назад, живо обсуждается мариупольцами. Авторами идеи стали сотрудники канала МТВ Игорь Сидоренко и Виктория Калашникова. На личной странице одного из создаталей клип набрал более четырех тысяч просмотров.
«Изначально мы планировали показать, как работают коммунальные службы по уборке улиц. Но в ходе съемок нам пришлось отразить и проблему отношения к своему городу со стороны отдельных несознательных граждан. Их отношение «сегодня я здесь, а завтра – нет», сказывается на внешнем облике города», - уточнил Игорь Сидоренко.
В ролике снялись Татьяна Дорошенко, девятилетний Александр Букреев, студенты, группа «SunScream» и простые мариупольцы. На создание клипа ушло несколько дней.
«В итоге получилась более камерная работа на мимике, жестам и эмоциям. Значительную роль сыграла профессиональная работа режиссера монтажа Евгения Балобана и оператора Андрея Бабкина», - отметил Игорь Сидоренко.
В ролике зритель видит узнаваемую эстетику Мариуполя. И, что примечательно, для усиления эффекта съемочную площадку пришлось задекорировать специально завезенным мусором, но по окончании съемок он полностью был убран.
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