09.03.2017 / 16:45



Мариупольцы сняли социальный ролик о проблеме мусора на улицах города (ВИДЕО)

В Мариуполе создали социальный ролик о проблеме загрязненных мусором городских улиц, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Ролик «Каким будет наш город?! Решаешь ты!», размещенный в соцсетях около месяца назад, живо обсуждается мариупольцами. Авторами идеи стали сотрудники канала МТВ Игорь Сидоренко и Виктория Калашникова. На личной странице одного из создаталей клип набрал более четырех тысяч просмотров.

«Изначально мы планировали показать, как работают коммунальные службы по уборке улиц. Но в ходе съемок нам пришлось отразить и проблему отношения к своему городу со стороны отдельных несознательных граждан. Их отношение «сегодня я здесь, а завтра – нет», сказывается на внешнем облике города», - уточнил Игорь Сидоренко.

В ролике снялись Татьяна Дорошенко, девятилетний Александр Букреев, студенты, группа «SunScream» и простые мариупольцы. На создание клипа ушло несколько дней.

«В итоге получилась более камерная работа на мимике, жестам и эмоциям. Значительную роль сыграла профессиональная работа режиссера монтажа Евгения Балобана и оператора Андрея Бабкина», - отметил Игорь Сидоренко.