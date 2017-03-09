09.03.2017 / 15:39



К году Японии и японской культуры в Мариуполе открылась тематическая выставка (ФОТО)











2017 год в Украине – год Японии и японской культуры. В течение него будут воплощаться проекты, которые должны повысить и объединить культурный уровень двух стран во взаимодействии друг с другом. За это время будут создаваться культурные пространства – фестивали и лектории, в которых будут активно привлекать японцев с целью передачи опыта от японского народа к украинскому.

Одним из направлений проведения года Японии в Украине является популяризация японской культуры на украинских просторах. Мариуполь уже активно начал эту работу, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.