09.03.2017 / 14:15



В память о Великом Кобзаре в Мариуполе прошел митинг (ФОТО)















Сегодня вся Украина отмечает 203-летие со дня рождения великого украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. В память о Великом Кобзаре в Мариуполе прошел митинг с возложением цветов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

По традиции жители Мариуполя, первые руководители города, представители полиции и реестрового казачества собрались у памятника поэту, чтобы отдать дань уважения Кобзарю – символу патриотизма, свободной и единой Украины.

«Тарас Шевченко – это голос украинского народа. Как два века назад, так и сегодня его слова – вечны. Мариуполь чтит и помнит своего Кобзаря. Его творчество выражает общее желание украинского народа, чтобы наша мирная, благородная и трудолюбивая земля процветала», - отметил заместитель городского головы Ярослав Хотнянский.