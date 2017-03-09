09.03.2017 / 13:02



В Мариуполе начали обкатку чешских трамваев

В Мариуполе по улицам и проспектам курсируют купленные в Праге трамваи. Правда пассажиров импортные вагоны с брендом города, пока не возят. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как рассказал директор МТТУ Виталий Донев, трамваи проходят обкатку.

«Мы выполняем все нормы, предусмотренные Законом Украины. Все 10 чешских вагонов должны обкататься на улицах города, также на них стажируются водители. Только после этого мы имеем право выпускать их на линии», - сказал Виталий Донев.