Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 9 марта 2017 года, Четверг
Игорь Брискин: «Еще в детстве полюбил футбол со страшной силой»
«Чистый подъезд» оказался конкурсом заразительным
Мастер-класс от баскетбольного клуба «Мариуполь»
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / В Мариуполе начали обкатку чешских трамваев

09.03.2017 / 13:02

В Мариуполе начали обкатку чешских трамваев

В Мариуполе по улицам и проспектам курсируют купленные в Праге трамваи. Правда пассажиров импортные вагоны с брендом города, пока не возят. Об этом сообщает  MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как рассказал директор МТТУ Виталий Донев, трамваи проходят обкатку.

«Мы выполняем все нормы, предусмотренные Законом Украины. Все 10 чешских вагонов должны обкататься на улицах города, также на них стажируются водители. Только после этого мы имеем право выпускать их на линии», - сказал Виталий Донев.

Он отметил, что дата запуска трамваев из Праги на маршруты зависит от технических параметров и физических возможностей самих водителей пройти стажировку в новых вагонах.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

09.03.2017


17:48   Миссия Украины при НАТО: Союзники обеспокоены блокадой Донбасса


17:42   В мариупольских поселках приступили к ремонту дорог (ФОТО)


16:54   Художники со всей Украины создадут новеллу о войне на Донбассе


16:45   Мариупольцы сняли социальный ролик о проблеме мусора на улицах города (ВИДЕО)


15:59   На Донетчине должностное лицо отдела образования растратило 300 тыс. грн бюджетных средств


15:39   К году Японии и японской культуры в Мариуполе открылась тематическая выставка (ФОТО)


15:02   Налоговая милиция Донетчины с начала года пополнила госбюджет на 3,5 млн гривен


14:57   Донецкий национальный медуниверситет приглашает мариупольских выпускников на День открытых дверей


14:15   В память о Великом Кобзаре в Мариуполе прошел митинг (ФОТО)


14:00   В Донецкой области обнаружены тайники с оружием и взрывчаткой (ФОТО)


13:46   В Мариуполе пройдут игры Высшей лиги по баскетболу


13:02   В Мариуполе начали обкатку чешских трамваев


12:55   На Донетчине полиция нашла «грядку» с гранатами (ФОТО)


12:15   Из бюджета Мариуполя на энергоэффективные мероприятия для ОСМД в течение трех лет планируется выделить более 1,5 млн грн


11:57   Жители прифронтового Донбасса смогут пройти лечение в больницах Запорожья


11:35   В Мариуполе пройдет чемпионат города по смешанным боям


10:57   Мариупольцы призывают Президента вмешаться в ситуацию с блокадой в Донбассе


10:54   За последние несколько лет Донбасс получил от Евросоюза гумпомощь на 400 млн евро


10:20   Мариуполец занял второе место на XXI международном турнире по борьбе (ФОТО)


09:58   Премьер-министр Украины назвал потери Украины из-за блокады на Донбассе

Календарь
Март 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
09.03.2017
17:42
В мариупольских поселках приступили к ремонту дорог (ФОТО)
16:45
Мариупольцы сняли социальный ролик о проблеме мусора на улицах города (ВИДЕО)
15:39
К году Японии и японской культуры в Мариуполе открылась тематическая выставка (ФОТО)
14:57
Донецкий национальный медуниверситет приглашает мариупольских выпускников на День открытых дверей
14:15
В память о Великом Кобзаре в Мариуполе прошел митинг (ФОТО)
13:46
В Мариуполе пройдут игры Высшей лиги по баскетболу
13:02
В Мариуполе начали обкатку чешских трамваев
12:15
Из бюджета Мариуполя на энергоэффективные мероприятия для ОСМД в течение трех лет планируется выделить более 1,5 млн грн
11:35
В Мариуполе пройдет чемпионат города по смешанным боям
10:57
Мариупольцы призывают Президента вмешаться в ситуацию с блокадой в Донбассе
10:20
Мариуполец занял второе место на XXI международном турнире по борьбе (ФОТО)
09:41
На Мариупольском направлении перенесут КПВВ
09:12
Сегодня в Мариуполе без воды школа, рынок и жилые дома
Все новости
Новости Украины и Мира
09.03.2017
17:48 Миссия Украины при НАТО: Союзники обеспокоены блокадой Донбасса
16:54 Художники со всей Украины создадут новеллу о войне на Донбассе
15:59 На Донетчине должностное лицо отдела образования растратило 300 тыс. грн бюджетных средств
15:02 Налоговая милиция Донетчины с начала года пополнила госбюджет на 3,5 млн гривен
14:00 В Донецкой области обнаружены тайники с оружием и взрывчаткой (ФОТО)
12:55 На Донетчине полиция нашла «грядку» с гранатами (ФОТО)
11:57 Жители прифронтового Донбасса смогут пройти лечение в больницах Запорожья
10:54 За последние несколько лет Донбасс получил от Евросоюза гумпомощь на 400 млн евро
09:58 Премьер-министр Украины назвал потери Украины из-за блокады на Донбассе
09:21 В очередях на КПВВ на Донбассе застряло более 600 автомобилей
07.03.2017
17:00 На Донетчине браконьеры пойдут под суд за нанесение ущерба рыбным запасам на сумму более 350 тыс. грн (ФОТО)
16:03 На Донбассе коммерсант пытался дать взятку за беспрепятственный пропуск в Россию скота
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования