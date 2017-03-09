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09.03.2017 / 12:15
Из бюджета Мариуполя на энергоэффективные мероприятия для ОСМД в течение трех лет планируется выделить более 1,5 млн грн
В Мариуполе для председателей обществ совладельцев многоквартирных домов состоялся круглый стол на тему: «Особенности энергоэффективных мероприятий для ОСМД».
В ходе встречи представители власти и банка рассматривали вопросы программы по возмещению части суммы кредита на энергоэффективные мероприятия для ОСМД и ЖСК, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
По словам сотрудник «Ощадбанка» Михаила Парикуля, кредит могут получить ОСМД, которые зарегистрированные не менее 6 месяцев. А также, совладельцы дома, на общем собрании должны проголосовать 75% «За». Государство компенсирует: утепление наружных стен дома, подвалов, чердака; установку окон с энергосберегающим стеклом в местах общего пользования; установку в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов, регуляторов теплового потока по погодным условиям; установку узлов учета воды и тепловой энергии; модернизацию системы освещения в местах общего пользования.
Сергей Казаку рассказал, что участие в программе позволяет жильцам многоквартирных домов за счет модернизации снизить потребление дорогих энергоресурсов, а в перспективе – и суммы в платежках за коммунальные услуги, инвестировав в это вполне приемлемые для семейного бюджета деньги.
Кроме того, участники этой программы получат поддержку и из городского бюджета Мариуполя. На эти цели в течение трех лет планируется выделить более 1,5 млн грн. Если программа будет востребована, финансирование может быть увеличено, отмечают специалисты.
К слову, в Мариуполе программа осуществляется через «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк», предоставляющих так называемые «теплые» кредиты. Государство возмещает юрлицам от 40% до 70% тела кредита в зависимости от количества получателей жилищных субсидий, но не более 14 тыс. грн в пересчете на одну квартиру. Процентные ставки по кредиту составляют от 21% до 25% годовых.