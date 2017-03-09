09.03.2017 / 12:15



Из бюджета Мариуполя на энергоэффективные мероприятия для ОСМД в течение трех лет планируется выделить более 1,5 млн грн

В Мариуполе для председателей обществ совладельцев многоквартирных домов состоялся круглый стол на тему: «Особенности энергоэффективных мероприятий для ОСМД».

В ходе встречи представители власти и банка рассматривали вопросы программы по возмещению части суммы кредита на энергоэффективные мероприятия для ОСМД и ЖСК, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По словам сотрудник «Ощадбанка» Михаила Парикуля, кредит могут получить ОСМД, которые зарегистрированные не менее 6 месяцев. А также, совладельцы дома, на общем собрании должны проголосовать 75% «За». Государство компенсирует: утепление наружных стен дома, подвалов, чердака; установку окон с энергосберегающим стеклом в местах общего пользования; установку в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов, регуляторов теплового потока по погодным условиям; установку узлов учета воды и тепловой энергии; модернизацию системы освещения в местах общего пользования.

Сергей Казаку рассказал, что участие в программе позволяет жильцам многоквартирных домов за счет модернизации снизить потребление дорогих энергоресурсов, а в перспективе – и суммы в платежках за коммунальные услуги, инвестировав в это вполне приемлемые для семейного бюджета деньги.

Кроме того, участники этой программы получат поддержку и из городского бюджета Мариуполя. На эти цели в течение трех лет планируется выделить более 1,5 млн грн. Если программа будет востребована, финансирование может быть увеличено, отмечают специалисты.