09.03.2017 / 10:57



Мариупольцы призывают Президента вмешаться в ситуацию с блокадой в Донбассе

Работники шести градообразующих мариупольских предприятий направили Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, а также народным депутатам открытое письмо с просьбой разблокировать железнодорожное сообщение в Донецкой и Луганской областях.

Содержание письма на своей странице в Facebook разместил глава мариупольского отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Андрей Дьяконов. Обращение приняли во время митинга против блокады, передает MRPL.CITY.

В письме указывается, что блокада угрожает остановить шесть градообразующих предприятий, из-за чего пострадать могут 150 тысяч работников и членов их семей. Кроме этого, трудовые коллективы подчеркивают, что с остановкой предприятий пострадает социальная сфера в Мариуполе.

«Мы, жители Мариуполя, с тревогой на душе наблюдаем за затянувшейся акцией по блокированию поставок сырья на украинские предприятия, работающих на востоке страны. У нас перед глазами есть пример городов Донбасса, которые оказались на неконтролируемой территории. Там безработица и нищета, там идет война и гибнут люди. Мы не хотим, чтобы и наш город превратился в проблемную точку на карте Украины», - отмечается в письме.

В обращении указывается, что Украина в связи с блокадой может потерять 48 миллиардов гривен валютной выручки и миллиарды гривен налоговых отчислений.