09.03.2017 / 10:20



Мариуполец занял второе место на XXI международном турнире по борьбе (ФОТО)











На XXI международном турнире по вольной, греко-римской и женской борьбе памяти выдающихся украинских спортсменов и тренеров, который прошел в городе Киеве, мариуполец Александр Шишман занял второе место. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«Мастер спорта международного класса Александр Шишман занял второе место. В первой схватке от одолел Жана Беленюка, затем соперника из Туниса и Ирана. В финальном поединке Александр уступил Юрию Шкребе из Закарпатья (1-2)», - говорится в сообщении.