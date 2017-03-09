09.03.2017 / 09:41



На Мариупольском направлении перенесут КПВВ

КПВВ «Новотроицкое» на Мариупольском направлении будет перенесен. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Он отметил, что перенос состоится в течение трех ближайших месяцев. КПВВ «Новотроицкое» переместят за село Березовое.

«Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения», - написал Жебривский.

Данный вопрос обсужден с представителями Государственной пограничной службы, полиции и ГСЧС, с которыми руководитель ДонВГА, по его словам, выезжал на место расположения будущего КПВВ.

После переноса КПВВ из «серой зоны» будут выведены села Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Сладкое.