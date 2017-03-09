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Главная / Лента новостей / На Мариупольском направлении перенесут КПВВ

09.03.2017 / 09:41

На Мариупольском направлении перенесут КПВВ

КПВВ «Новотроицкое» на Мариупольском направлении будет перенесен. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Он отметил, что перенос состоится в течение трех ближайших месяцев. КПВВ «Новотроицкое» переместят за село Березовое.

«Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения», - написал Жебривский.

Данный вопрос обсужден с представителями Государственной пограничной службы, полиции и ГСЧС, с которыми руководитель ДонВГА, по его словам, выезжал на место расположения будущего КПВВ.

После переноса КПВВ из «серой зоны» будут выведены села Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Сладкое.

  
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14:15
В память о Великом Кобзаре в Мариуполе прошел митинг (ФОТО)
13:46
В Мариуполе пройдут игры Высшей лиги по баскетболу
13:02
В Мариуполе начали обкатку чешских трамваев
12:15
Из бюджета Мариуполя на энергоэффективные мероприятия для ОСМД в течение трех лет планируется выделить более 1,5 млн грн
11:35
В Мариуполе пройдет чемпионат города по смешанным боям
10:57
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15:59 На Донетчине должностное лицо отдела образования растратило 300 тыс. грн бюджетных средств
15:02 Налоговая милиция Донетчины с начала года пополнила госбюджет на 3,5 млн гривен
14:00 В Донецкой области обнаружены тайники с оружием и взрывчаткой (ФОТО)
12:55 На Донетчине полиция нашла «грядку» с гранатами (ФОТО)
11:57 Жители прифронтового Донбасса смогут пройти лечение в больницах Запорожья
10:54 За последние несколько лет Донбасс получил от Евросоюза гумпомощь на 400 млн евро
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