09.03.2017 / 09:12



Сегодня в Мариуполе без воды школа, рынок и жилые дома

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с заменой трубы с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по улице Азовстальской, 7-33; бул. Меотиды, 16-22; ул. Ломизова,15-17, ул. В. Освободителей, 88, 90.

Также в связи с установкой насоса с 9.00 до 17.00 не будет воды по пр. Нахимова, 98, а из-за ревизии водомерного узла ее отключат с 9.00 до 17.00 жителям ул. Бахчиванджи, 21-25; пр. Строителей, 62-78; ул. Зелинского, 15-19А; Строителей, 37А.

В Центральном районе в связи с ремонтными работами с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по следующим адресам: ул. Митрополитская, 56/59/1, 88-98; ул. Куинджи, 57-60, 62; ул. Фонтанная, 62-68; бул. Шевченко, 62-64; ул. Нильсена, 71-79; ул. Савчука, 50-77; ул. Троицкая, 77 и Центральный рынок.