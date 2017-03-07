07.03.2017 / 16:59



В преддверии весеннего праздника городской голова поздравил мариупольчанок с 8 Марта

В преддверии весеннего праздника городской голова Вадим Бойченко и его заместители поздравили мариупольчанок с 8 Марта. Сегодня в честь представительниц прекрасного пола в ДК "Металлургов" звучали слова искренней благодарности и признательности. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

"В этот яркий и весенний праздник мы поздравляем дорогих женщин - наших мам, бабушек, сестер, дочерей, супруг и коллег. Спасибо за то, что вы рядом. Все трудности мы преодолеваем ради ваших ярких глаз и улыбок. Милые женщины, с праздником!", - отметил Вадим Бойченко.

К словам мэра присоединились секретарь городского совета Степан Махсма и заместители городского головы Александр Голтвенко, Михаил Когут и Ярослав Хотнянский. Они выразили свое восхищение женщинами - их доброте, нежности, умению создать уют семейного очага и достигать высоких результатов в работе.

Во время официальной части женщинам самых разных профессий вручили благодарности городского головы.