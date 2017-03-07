07.03.2017 / 16:02



В Мариуполе из незаконного оборота изъяли спецсредство для негласного получения информации

За хранение технического устройства для негласной аудио- и видеозаписи к административной ответственности привлечена жительница Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.



Сотрудники Управления СБУ в Донецкой области установили, что гражданка России, находясь в Украине на основании вида на жительство, хранила по месту своего проживания запрещенное к свободному обороту техническое средство.

Правонарушительница привлечена к админответственности по ст.195-5 (незаконное хранение специальных технических средств негласного получения информации) КУпАП.