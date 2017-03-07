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07.03.2017 / 15:39

Дороги под Мариуполем Донецкий облавтодор закатает асфальтобетоном собственных асфальтобетонных заводов

До конца апреля ГП «Донецкий облавтодор» планирует запустить асфальтобетонные заводы для выполнения филиалами ямочного ремонта горячими асфальтобетонными смесями. С первого дня весны указанным стройматериалом дорожники устраняют локальные разрушения на юге региона, где автодороги уже имеют сухое покрытие (текущая зима оказалась для тамошних дорог более щадящей), на остальной территории аварийную ямочность продолжают ликвидировать холодной органо-минеральной смесью, методом пропитки и тому подобное. Об этом сообщает пресс-служба САД в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

В частности, на прошлой неделе филиалом «Автодор № 4» выполнялись работы с использованием горячего асфальтобетона на автодорогах: Н-20 Славянск – Донецк – Мариуполь (60 м2), Т-05-23 От а/д /Н-20/ – Кременевка – Ялта (130 м2), Т-08-03 Запорожье – Мариуполь (150 м2) и О0545 Мариуполь – Урзуф (40 м2) и тому подобное.

В общем, с начала года филиалами ГП «Донецкий облавтодор» ликвидировано более 6,1 тыс. м2 ямочности, из которых 3,7 тыс. м2 – на автодорогах общего пользования государственного значения.

  
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Мариупольский фестиваль принят в Ассоциацию академических конкурсов Украины
16:02
В Мариуполе из незаконного оборота изъяли спецсредство для негласного получения информации
15:39
Дороги под Мариуполем Донецкий облавтодор закатает асфальтобетоном собственных асфальтобетонных заводов
14:32
В Мариуполе пройдет «Неделя туризма» с экскурсиями по городу (ФОТО)
13:45
В Мариуполе увеличили финансирование на реализацию мини-проектов
12:41
Мариупольский камерный оркестр сыграет «Для милых дам»
11:58
Мариупольский центр занятости ввел новые формы работы (ВИДЕО)
11:15
В Мариуполе пытались подкупить полицейского
10:42
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16:03 На Донбассе коммерсант пытался дать взятку за беспрепятственный пропуск в Россию скота
15:10 Из-за блокады в Донбассе не будет денег для ремонта дорог, школ и больниц, - депутат
14:30 На эксплуатационное содержание и текущий мелкий ремонт автодорог Донетчины в госбюджете заложено свыше 169 млн грн
13:40 В Донецкой области началась операция по выявлению автомобилей со спецсигналами
12:30 На Донетчине в запасном колесе авто везли лекарства от зубной боли на 20 тыс. грн (ФОТО)
11:37 В марте «мобильные волонтеры» на Донбассе выдадут 11,5 тысяч продуктовых наборов
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