07.03.2017 / 15:39



Дороги под Мариуполем Донецкий облавтодор закатает асфальтобетоном собственных асфальтобетонных заводов

До конца апреля ГП «Донецкий облавтодор» планирует запустить асфальтобетонные заводы для выполнения филиалами ямочного ремонта горячими асфальтобетонными смесями. С первого дня весны указанным стройматериалом дорожники устраняют локальные разрушения на юге региона, где автодороги уже имеют сухое покрытие (текущая зима оказалась для тамошних дорог более щадящей), на остальной территории аварийную ямочность продолжают ликвидировать холодной органо-минеральной смесью, методом пропитки и тому подобное. Об этом сообщает пресс-служба САД в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

В частности, на прошлой неделе филиалом «Автодор № 4» выполнялись работы с использованием горячего асфальтобетона на автодорогах: Н-20 Славянск – Донецк – Мариуполь (60 м2), Т-05-23 От а/д /Н-20/ – Кременевка – Ялта (130 м2), Т-08-03 Запорожье – Мариуполь (150 м2) и О0545 Мариуполь – Урзуф (40 м2) и тому подобное.