07.03.2017 / 13:45



В Мариуполе увеличили финансирование на реализацию мини-проектов

В Мариуполе с 2011 года действует конкурс по реализации мини-проектов. За счет собственных и городских средств инициативные жильцы домов меняют окна или инженерные сети. В 2017 году сумма реализации одного проекта составит порядка 100 тысяч гривен, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Мариупольского городского совета Игорь Бабек, отметил, что в 2016 году мариупольцы подали более 900 заявок, 458 – стали победителями. На мини-проекты потрачено порядка 17 млн гривен, из них 1 млн 700 тысяч гривен заплатили жильцы».

Игорь Бабек добавил, что в 2017 году сумма реализации мини-проектов увеличена с 50 до 100 тысяч гривен. На их осуществление из городского бюджета выделено 15 млн гривен. Софинасирование с участниками конкурса варьируется от 7 до 15 %. Также в мини-проектах участвуют и инициативные группы из частного сектора.